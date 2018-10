NEC overtuigt weer eens en boekt belangrijke zege bij Telstar (0-3)

VELSEN-ZUID - NEC heeft zich knap herpakt na een zwakke serie met twee nederlagen. Uit bij Telstar zegevierde de club uit Nijmegen met een eclatante 0-3 dat zo een sportieve crisis buiten de deur houdt.

EINDSTAND 0-3

NEC laat de schade met de ploegen bovenin, zoals Sparta, Go Ahead en Almere City, niet nog groter worden en wint verdiend met 3-0 van Telstar.

90+2 Enorme kans nog in de extra tijd voor Joppen die een enorme kans laat liggen. Het publiek moet er hard om lachen in Velsen.

86e: Dijkstra naar de kant, Frank Sturing komt. Tactisch verandert er weinig. Dijkstra had al geel.

Met de twee goals van Braken komt de spits van NEC op zeven goals tot nu toe in de eerste divisie. NEC heeft zich op tijd herpakt en gaat een belangrijke zege boeken vanavond.

Foto Broer van den Boom

GOAL!! 79e: Het is de knock-out voor de ploeg van Mike Snoei. Weer spits Braken met een goal na een assist van Joppen. Dit is de beslissing. NEC gaat weer eens winnen.

75e: geel voor controleur Dijkstra vanwege het vasthouden van een speler.

GOAL!! 72e: NEC krijgt een penalty na een overtreding op Ole Romeny. Sven Braken schiet onberispelijk binnen. Een hele belangrijke voor NEC in een fase van de wedstrijd waarin Telstar aandrong.

68e: Leen Looyen (met rode das) kijkt naar beneden. De oud-trainer en technisch directeur is er duidelijk nog niet gerust op. En dat is logisch in deze fase.

64e: Een wel begrijpelijke wissel van De Gier. Achahbar, het was niet zijn beste optreden, moet eraf en routinier en mannetjesputter Joey van den Berg komt. NEC moet zien dat het weer controle krijgt. Overtoom gaat nu op 'tien' spelen.

60e: Telstar krijgt een vrije trap na hands van Kvida. Net buiten de zestien. De inzet van Ondaan belandt echter in de muur. Langzaam lijkt NEC zich wel weer wat te herpakken.

55e: NEC moet terug. Dijkstra schoot nog wel een bal net over, maar Telstar is ineens veel agressiever ineens en gaat er ook hard in.

47e: geweldige halve omhaal van Shaquil Sno. Bal komt via een reflex van Van Duin op de binnenkant van de paal. NEC komt goed weg! Telstar begint voortvarend nu.

Jack de Gier meldt zich weer voor de tweede helft. Na twee pijnlijke nederlagen lijkt hij zijn ploeg nu weer goed op de rails te hebben. Wat brengt NEC na rust?

2e helft begonnen!

45+1: in de extra tijd weer NEC. De 0-2 hangt in de lucht. Nu Braken vanuit een lastige hoek, maar Houwen met de voet en een speler van Telstar brengen toch nog redding .

42e: Braken met een prima bal op Okita die helemaal vrij staat, maar Sno kan nog net op tijd repareren met een knappe sliding. NEC speelt nu echt goed voetbal.

40e: er liggen genoeg kansen om het povere Telstar vanavond al voor rust veel meer pijn te doen. NEC is nu dominant, maar doet te weinig met de mogelijkheden die het krijgt.

34e: twee vrije trappen van Overtoom leiden tot gevaar voor het doel van Telstar. Vooral Buwalda is dicht bij de 0-2. NEC begint steeds wat beter te spelen.

28e: Blessure bij Van Huizen van Telstar, waardoor De Gier een aantal spelers bij elkaar roept om even te overleggen.

23e: NEC probeert vooral snel om te schakelen. Weer is Romeny op links dreigend met mooie bewegingen, maar opnieuw komt er te weinig uit. Veel opwinding is er nog niet aan de Noord-Hollandse kust.

20e: Een volle hoofdtribune ziet dat NEC controleert zonder heel veel de bal te hebben. Telstar is nauwelijks gevaarlijk. NEC houdt veel mensen achter de bal.

15e: Veel vrijheid in de omschakeling voor NEC op links. Romeny is snel weg, maar zijn voortzetting is minder.

6e: De doelman die overigens gepasseerd werd is Jeroen Houwen. Hij is verhuurd door Vitesse aan Telstar.

GOAL!!! 6e: Het is al 0-1 voor NEC. Okita krijgt ruimte en maakt hem voor de Nijmegenaren. De rappe aanvaller wacht geduldig totdat hij de bal perfect laag in de hoek kan binnenschuiven. Een droomstart voor NEC!

Adrie Boogers (in het midden op de foto) praat nog even in op Jack de Gier vlak voor de aftrap. Boogers weet wat winnen is in Velsen, want vorig seizoen coachte hij NEC voor de winterstop en deed dat eigenlijk heel behoorlijk.

19.55 uur: Onder aanvoering van Tom Overtoom komt NEC zo het veld op. Achter de aanvoerder een nu nog ontspannen keeper Marco van Duin.

19.50 uur: Joey van den Berg (rechts) heeft bij de reserves oog voor de camera. De aanvoerder is terug van een blessure, maar start nog op de bank.

19.45 uur: De spelersbus van NEC staat voor de deur, terwijl de avond valt over Velsen. Hier verloor NEC vorig seizoen nog (3-2). En de laatste weken is de ploeg van Mike Snoei weer goed bezig na een matig begin.

19.45 uur: Mike Snoei uit Didam, ex-Vitesse en nu trainer van Telstar, gaat een kwartier voor de aftrap geduldig op de foto met twee fans van NEC! Dat is nog eens bijzonder!

19.35 uur: De Witte Leeuwen zijn het symbool van Telstar. Brullen ze vanavond voor de thuisploeg of voor het kwakkelende NEC dat de aansluiting vanavond niet mag verliezen

19.20: Achahbar staat vanavond weer achter spits Sven Braken zoals dat ook tijdens de eerste acht duels van het seizoen was. Op 'tien' dus. Frank Sturing begon vorige week om het middenveld te versterken, maar zit nu weer op de bank.

het kunstgras in Velsen wordt nog even grondig gesproeid

19.10: De opstellingen zijn na printerproblemen bij Telstar bekend. Ole ter Haar Romeny prijkt op het formulier bij NEC. De aanvaller staat aan de aftrap. Joey van den Berg begint op de bank

19.00 Het is een historische datum voor NEC, want exact 35 jaar geleden speelden de Nijmegenaren voor de Europacup 2 in De Goffert tegen Barcelona. Na een 2-0 voorsprong werd het toch nog 2-3.

18.58 De Belg Mathias Bossaerts ontbreekt vanwege een enkelblessure. Hij probeerde het wel deze week op de training, maar het ging toch niet.

18.55 In verband met de files is NEC bijtijds vertrokken.

18.50 NEC verloor vorig seizoen uit tegen Telstar met 3-2. Toen was de huidige assistent Adrie Bogers nog de hoofdtrainer.