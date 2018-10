Slöetjes in tranen na verlies: 'In een keer is het over'

Niet alle speelsters wilden reageren na het teleurstellende verlies. 'Dit heeft een paar uur nodig en dan moet de knop om', vertelt Slöetjes. 'Je bent gewoon moe en dan komt alles bij elkaar. We moeten morgen weer (om het brons tegen China, red.). Nee, we mógen morgen weer en dan staan we er ook weer. Je hebt niet elke dag de kans om voor een medaille te spelen.'

Bekijk het interview met Slöetjes:

Slöetjes legt de verantwoordelijkheid van de verliespartij met name bij Oranje. 'We hebben niet de punten gemaakt die we moesten maken. Zij speelden heel goed. We hebben niet alle kansen gepakt.'

De wedstrijd om de bronzen medaille tegen China begint zaterdagochtend om 10.20 uur.

