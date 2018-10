Henk de Jong geniet van plezier op training De Graafschap

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong stelde het plezier centraal op de training van De Graafschap vrijdag.

Maar het ging er ondertussen ook fanatiek aan toe. "Dat hoort zo. Als trainer moet je ze aanpakken, zodat de jongens vol gas geven. En je moet ook plagen. Daar reageren ze goed op. Het is fantastisch. Ondanks die nederlaag, die was hard. Maar we hebben twee weken geweldig getraind en het goed opgepakt. Een genot om naar te kijken. Hopen dat het zich doorzet. Er zijn wat jongens terug van schorsingen en blessures. Van de Pavert is weer bij de groep. Die brengt iets extra's met zijn ervaring en coaching."

De trainer gaat het elftal aanpassen uit tegen Fortuna Sittard. "Je speelt uit en zij hebben het thuisvoordeel. Maar er liggen best wel kansen voor ons. We gaan het wat anders neerzetten, daar hebben we twee weken tactisch op getraind. Het moet niet te open, want met 3-0, 4-0 of 5-0 verliezen moeten we niet hebben. Daar moeten we iets aan doen, dat zijn we verplicht aan de spelers en aan de club."