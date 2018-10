Verdachte dood vrouw Epe overleden in gevangenis

EPE - De man uit Leiden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 44-jarige vrouw uit Epe heeft zichzelf van het leven beroofd in zijn cel. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De 44-jarige man was de partner van de vrouw. Zij werd op 30 juli dood gevonden in een sloot in Leiden.

De man uit Leiden werd verdacht van doodslag. Kort na zijn aanhouding legde hij een bekentenis af. In augustus werd duidelijk dat hij nog drie maanden in voorarrest moest blijven. Binnenkort zou hij voor het eerst voor de rechter moeten komen.

Spijtbetuigingen

Na zijn dood zijn in zijn cel veel spijtbetuigingen gevonden. Het Openbaar Ministerie heeft die gedeeld met de nabestaanden van de vrouw

Na de dood van de Epese werd ook een 50-jarige man uit Leiden aangehouden. Hij werd snel weer vrijgelaten, maar wordt nog wel verdacht van het wegmaken van het lichaam van de vrouw.

Zie ook: Vermiste vrouw uit Epe dood gevonden in Leiden