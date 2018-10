Het regent vallende sterren dit weekend

ARNHEM - Leg je fleecedekentje en fotocamera maar klaar! Dit weekend trekken de Orioniden over ons land, één van de meest bijzondere sterrenregens.

Met een beetje geluk kun je dit weekend dus genieten van prachtige vallende sterren. Mits het helder is natuurlijk.

Maar daar ziet het wel naar uit, zegt meteoroloog Alfred Snoek van MeteoGroup in Wageningen. 'Ik verwacht dat het overal wel opklaart met hier en daar lichte bewolking of wat mist. Over het algemeen is komende nacht ideaal om vallende sterren te zien.'

Meteorenregen

De meteorenzwerm is maandag 22 oktober op zijn mooist. Maar ook ongeveer vijf dagen rond het maximum van de meteorenregen zijn er vallende sterren aan de hemel waar te nemen. Tijdens de meteorenregen zijn onder ideale omstandigheden ongeveer 20 tot 25 meteoren per uur te zien.

Door de volle maan zijn de vallende sterren misschien iets minder goed zichtbaar. Maar wie een donkere plek opzoekt, kan een van de grootste sterrenshows van het jaar goed bekijken. De maan gaat om 05.12 uur onder dus je zou na die tijd het meest kunnen zien. Dan is de hemel op z'n donkerst.

Deel je foto!

Vergeet niet een dekentje mee te nemen, want doordat het helder is kan de temperatuur in de nacht dalen naar het vriespunt. Kleed je dus ook lekker warm aan als je eropuit gaat.

