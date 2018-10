Burgemeester maakt fout bij registratie politieke partij

GELDERMALSEN - Waarnemend burgemeester Jeroen Staatsen van Geldermalsen ging als voorzitter van het stembureau in de fout bij de registratie van de partij Verenigd West Betuwe. Dat zegt de Kiesraad in Den Haag. Komende maand zijn in de nieuwe fusiegemeente West Betuwe raadsverkiezingen. Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen gaan met ingang van volgend jaar op in West Betuwe.

De naam Verenigd West Betuwe had volgens de wet niet op de kieslijst gemogen. De partij kon volgens het Centraal Stembureau van de gemeente en de Kiesraad niet op tijd de benodigde stukken overleggen om de naam te registreren. Daarop verleende het stembureau enkele dagen uitstel aan de partij. Dat had niet gemogen. De deadline voor de registratie van een partijnaam was 27 augustus en dat was een harde datum volgens de Kiesraad.

Verenigd West Betuwe had alleen mogen meedoen als een nummer

Wat volgens de Kiesraad had moeten gebeuren, was dat Verenigd West Betuwe alleen onder een nummer had mogen meedoen aan de verkiezingen. De partij Verenigd West Betuwe was zo laat met de naam, omdat deze partij van Jos Rietbergen zich op het laatst moment te horen kreeg dat samengaan met de partij Leefbaar Lokaal Belang er niet inzat.

Onenigheid

Er was ook onenigheid over het voeren van de term Leefbaar. Rietbergen wilde de partijnaam Leefbaar West Betuwe gaan voeren en had deze ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het Centraal Stembureau stond deze naam niet toe omdat de term leefbaar ook voorkwam in de naam Leefbaar lokaal Belang.

Advies

Dit gebeurde volgens burgemeester Staatsen van Geldermalsen allemaal op de vooravond van de deadline. Staatsen, die ook voorzitter is van het stembureau is, zag in dat het menselijkerwijs niet meer mogelijk was voor Rietbergen om de stukken allemaal op tijd aan te leveren. Daarop werd volgens Staatsen ambtelijk advies ingewonnen. Daarbij zijn de regels volgens de burgemeester verkeerd geïnterpreteerd en is er uitstel verleend. Volgens de Kiesraad is uitstel alleen mogelijk als het om de procedure van de kandidaten op de lijst gaat, maar niet om de registratie van een partijnaam.

Geen bezwaar ingediend

De burgemeester geeft toe dat het centraal stembureau onder zijn leiding een fout maakte, maar dat deze voorstelbaar was. Bovendien is er open gecommuniceerd naar de andere partijen en bestond de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing van het stembureau. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Daarmee is ook volgens de Kiesraad het foute besluit van het stembureau onherroepelijk geworden.