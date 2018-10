Mislukte kraak pinautomaat in Apeldoorn

APELDOORN - Twee mannen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag geprobeerd een pinautomaat aan de Laan van Zevenhuizen in Apeldoorn te kraken. Toen het alarm afging, gingen de twee ervandoor.

Op camerabeelden is volgens de politie te zien dat één van de daders een oranje breekijzer had. Ze waren beiden in het zwart gekleed en droegen een zwarte helm. Ook de motorscooter waarop ze wegreden was zwart.

De politie wil in contact komen met getuigen.