Slutskiy ziet Gong en Thelander bijna terugkomen

'Gong en Thelander zijn op de weg terug, zij hebben nog één of twee weken nodig. Matavz en Musonda zullen nog langer geblesseerd zijn. Maar er zijn geen nieuwe problemen bijgekomen, de situatie in de ziekenboeg is dus beter dan een week geleden', aldus de trainer.

Büttner ontbrak gister en vandaag daarentegen wel. 'Hij heeft last van de lies, we zullen zien hoe hij er morgen voor staat.'

'Oppassen voor ervaren Excelsior'

Want morgen, zaterdag, speelt Vitesse bij Excelsior. De nummer dertien van de eredivisie. 'Maar het wordt een moeilijke wedstrijd op een redelijk klein kunstgrasveld. Daarnaast is Excelsior een ervaren ploeg. Ze hebben maar één jonge speler in de basis: Edwards, hij is 20 jaar. De rest is ervaren.

Toch is de ploeg nog niet overtuigend dit jaar, er werd pas twee keer gewonnen en werd thuis ook door NEC uitgeschakeld in de beker. 'Ik vind ze elke wedstrijd anders. De laatste wedstrijd hielden ze thuis de '0' tegen VVV, maar uit bij Zwolle gingen ze met 2-0 onderuit. Thuis en uit is een groot verschil bij Excelsior.'