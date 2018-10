Zaltbommelse vrienden willen NK Veldrijden binnenhalen: 'Wij gaan gewoon winnen'

ZALTBOMMEL - De organisatie van NK Veldrijden, daar draait het allemaal om voor de stichting Cyclocross Zaltbommel. Zaterdag organiseert de stichting een speciale wedstrijd op de uiterwaarden van de Waal. 'Om te laten zien dat we de organisatie van het NK in 2021 of 2022 aankunnen', zegt Roland van de Werken een van pleitbezorgers van de Zaltbommelse organisatie.

Als het aan de stichting ligt, ploeteren Nederlandse toppers over een paar jaar door de uiterwaarden bij Zaltbommel. Een goed cyclocrossparcours kent diverse ondergronden zoals modder, mul zand, en gaat vooral ook op en af. Zaltbommel kenmerkt zich nou niet bepaald door de vele hoogteverschillen, maar daarvoor bieden de uiterwaarden volgens Van de Werken uitkomst. 'Het is eigenlijk een perfect gebied. De dijken van uiterwaarden zijn ideale klimmetjes en afdalingen en op de stranden van de Waal hebben we een prachtige strook zand. De finish is bovendien op kasseien', zegt hij opgetogen.

Zaterdag dient voor de organisatie als een soort ultieme testcase. 'We krijgen een delegatie van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) over de vloer en we maken graag een goede indruk.' Naast de wedstrijden voor de elite en beloften worden er voor de lokale jeugd clinics en laagdrempelige wedstrijden verzorgd. Een spectaculaire mountainbike-wedstrijd sluit de dag af. Van de Werken heeft geen zicht op wie de concurrenten zijn voor het organiseren van het NK. 'Maar dat maakt ook niet zo veel uit, want wij gaan gewoon winnen', lacht hij vol zelfvertrouwen.

'Geen last van hoogwater'

In januari had de UiterwaardenCross, zoals het evenement van zaterdag door het leven gaat, al plaats moeten vinden. Die wedstrijd werd op het laatste moment verplaatst omdat het water te hoog stond. Door de recordlaagte van de rivieren speelt dat probleem nu niet. 'We hadden de wedstrijd daarom bewust in oktober gepland, omdat het water dan nooit zo hoog staat. Dus daar hebben we nu zeker geen last van.'