VIDEO: Gestolen drumstel terug bij Bennie Jolink

HUMMELO - Het gestolen drumstel van de band Normaal is terug in de Achterhoek. Het instrument verdween na het afscheidsconcert van de band, maar werd door twee enthousiaste Normaal-fans uit Brabant weer teruggebracht.

'Heel erg fijn dat jullie de moeite hebben genomen om hier te komen', zegt Jolink in een filmpje, al proostend met een flesje bier. Op Facebook werd een filmpje geplaatst met de kopers uit Brabant.

Teleurgesteld

Het tweetal kocht het drumstel te goeder trouw van een ex-crewlid van Normaal. 'Ik zal geen namen noemen, maar wij waren zeer teleurgesteld in deze persoon', aldus Jolink. 'Een gedeelte van het probleem is nu opgelost en wij kunnen ook weer verder.'



Volgens Jolink gaat het om een bijzonder Yamaha-drumstel, waarvan er maar één in Nederland is verkocht. De eerlijke koper mocht nog een setje meespelen met de Achterhoekse band.