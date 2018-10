Deel dit artikel:













Zevenaar presenteert nieuw gemeentewapen Foto: REGIO8

ZEVENAAR - Het nieuwe wapen van de fusiegemeente Zevenaar is door het college voorgesteld aan de raad. Na de fusie met Rijnwaarden in januari van dit jaar was de nieuwe gemeente op zoek naar een wapen.

'Het nieuwe wapen combineert de elementen uit de heraldische rechter schildhelften van de wapens van voormalig Zevenaar en Rijnwaarden', zo laat de gemeente Zevenaar weten over het nieuwe logo. Gotische letter Het wapen is ontworpen door de Hoge Raad van Adel, de hoogste Nederlandse autoriteit op het gebied van adeldom en heraldiek. In het nieuwe wapen komen onder meer de gotische hoofdletter Z van Zevenaar en de burcht met tolhek van de voormalige gemeente Rijnwaarden terug.



In november kan de gemeenteraad een keuze maken voor het nieuwe gemeentewapen. 'Daarna wordt een officieel verzoek tot verlening van het wapen gestuurd aan Zijne Majesteit de Koning', aldus de gemeente. Eerder kozen inwoners al het nieuwe logo voor de gemeente.