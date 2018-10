Geen uitspraak over vermeende discriminatie gehandicapten

DIEREN - Het College voor de Rechten van de Mens buigt zich niet over de vermeende discriminatie van gehandicapten in Dieren. Het college ziet onvoldoende grond om uitgebreid onderzoek te doen en een zitting te houden.

Voorzitter Jelle Berends van de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg had een klacht ingediend bij het college. Hij was boos omdat gehandicapten in juni op een open dag niet door de nieuwe tunnel bij het station in Dieren mochten.

Volgens de gemeente Rheden mochten gehandicapten om veiligheidsredenen toen niet naar binnen, omdat er nog gebouwd werd. 'Als er iets mis zou gaan, moesten mensen kunnen vluchten via de dichtstbijzijnde noodtrappen, en dat kan niet als je niet kunt lopen', zei een woordvoerster. Berends vond dat onzin; er werd volgens hem helemaal niet gewerkt. Volgens hem was er geen enkele reden om gehandicapten met een rolstoel of een scootmobiel te weren.

'Niet iets structureels'

Het College voor de Rechten van de Mens gaat niet met de zaak aan de slag, omdat het om een eenmalige gebeurtenis gaat. 'Het gaat om een open dag die al geweest is, op een bouwplaats', zegt woordvoerster Renée Tuijnman. 'Het is niet iets structureels, zoals een winkelcentrum dat toegankelijk móét zijn.'

Het college krijgt jaarlijks duizenden vragen en meldingen over discriminatie. Het is dan ook zeer kritisch bij het uitkiezen van zaken, zegt Tuijnman. Vorig jaar velde het college een oordeel in zo'n 150 zaken.

Tuijnman erkent dat het weren van gehandicapten op zich discriminerend is, maar dat wil niet zeggen dat de organisatie iets fout heeft gedaan. Sterker nog: de kans is groot dat de organisatie in het gelijk was gesteld. 'Je komt al heel gauw bij de veiligheid terecht. Je moet mensen veiligheid kunnen bieden. Een bouwplaats blijft onveilig.'

'We hadden er meer van verwacht'

Voorzitter Jelle Berends van de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg is teleurgesteld. 'Ik vind het vreemd. Ons belang is niet groot genoeg, zeggen ze. Er waren toch meerdere mensen die er last van hebben gehad.'

Berends: 'En ja, ze zeggen dat het een eenmalige gebeurtenis is. We hoopten iets in handen te hebben voor de toekomst, want dit zal vaker voorkomen. Het is jammer, we hadden er meer van verwacht.'

Zie ook: Gehandicapten geweerd op open dag Dieren: 'Een ernstige vorm van discriminatie'