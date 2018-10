Brand bij Stella les voor de toekomst

NUNSPEET - De aanpak van de brand bij Stella is naar 'tevredenheid' uitgevoerd. Dat kwam naar voren tijdens de commissievergadering in Nunspeet donderdagavond, waar ook het evaluatierapport van de brand bij Stella werd besproken.

Duidelijk werd dat algemeen de aanpak naar wens was; er was waardering voor de hulpverlening. Wel waren er de nodige vragen, over hoe het vergunningenstelsel hieromtrent geregeld is en hoe het staat met de kleinere opslag van accu’s in Nunspeet.

Stevig gesprek?

Hiervoor blijken (nog) geen algemeen geldende voorschriften te zijn. Burgemeester Van de Weerd heeft hierover al contact met het ministerie. Ook werd gevraagd wat het 'stevige gesprek’ met Stella inhield.

Voor de burgemeester was dat een gesprek waarin over en weer openhartig met elkaar is gesproken waarbij ook de directie van Stella zich constructief heeft opgesteld.

Uit de hele evaluatie bleek ook dat de communicatie op diverse momenten beter had gekund. Het evacueren van mensen is iets waar geen ervaring mee was, zo werd duidelijk.

Besluiten nemen

Burgemeester van de Weerd: 'Als je volgens de regels moet handelen duurt het soms te lang voor je besluiten kunt nemen. Soms is het beter om niet te wachten en zelf te handelen.'

In het evaluatierapport zijn diverse aanbevelingen gedaan en vanuit de fracties werd er op aangedrongen om die aanbevelingen ook daadwerkelijk uit te voeren.