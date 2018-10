De Plonsplu moet vanuit Barneveld het land veroveren

BARNEVELD - 'Het is eigenlijk een kruising tussen de poncho en de paraplu, maar dan een stuk leuker', Caroline Aldenhuijsen uit Barneveld wil proberen Nederland te veroveren met de 'plonsplu'.

Het idee ontstond vrij spontaan. 'Een paar maanden geleden zat ik op het vliegveld te wachten. Ik zat wat filmpjes te bekijken en zag vervolgens dit voorbij komen. Ik dacht meteen: dit wil ik voor mijn zoon hebben. Maar daarna dacht ik ook: hier moet ik wat mee doen. Het is namelijk nauwelijks op de Nederlandse markt te verkrijgen', zo vertelt Aldenhuijsen.

Caroline zelf, foto: Caroline Aldenhuijsen

En zo besloot ze haar eigen webshop op te richten om de kruising tussen de poncho en de paraplu ook in Nederland te verkopen. 'Ik moest wel eerst een originele naam verzinnen, die nog niet voorkwam. Na veel denkwerk kom je dan op de 'plonsplu'. Een woordgrapje naar de poncho, maar ook leuk vanwege de plons, die weer verwijst naar de regen.'

Vechten

En het idee van de Barneveldse lijkt aan te slaan. 'Ik krijg ontzettend veel leuke reacties. Iemand liet mij weten dat ze spijt had dat ze er geen twee kocht. Haar kinderen zaten binnen te spelen, maar vochten om wie de plonsplu aan mocht. Ik wilde ervoor zorgen dat je er van gaat lachen. Het is dus mooi dat kinderen er zo enthousiast over zijn.'

Foto: Caroline Aldenhuijsen

'Handig op de fiets'

Maar de plonsplu is niet alleen grappig, hij is ook nog eens efficiënt, zegt Aldenhuijsen. In een poncho zitten de handen altijd onder het plastic en een paraplu moet je toch vasthouden. 'De plonsplu houdt de handen vrij. Ouders kunnen zo de hand van hun kind vasthouden. En ja, hij is ook erg handig op de fiets. Hij schermt ook je knieën af.'

Alleen voor kinderen?

Vooralsnog is de plonsplu er alleen voor kinderen, maar waarom zouden ouderen hem ook niet gebruiken? 'Haha, ik heb wel wat grotere maten gehad, maar dat was puur als geintje. Ze kunnen zeker wel besteld worden als er serieuze vraag voor is, maar ik wil me eerst richten op kinderen.'

En als het dan zo goed blijkt te lopen, dan moet Aldenhuijsen ook eens kijken of de plonsplu niet de 'gewone' winkels in moet. 'Je moet natuurlijk ergens beginnen, maar als dat in de toekomst lukt is dat hartstikke leuk.'