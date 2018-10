Gelderland doet mee in de dancewereld: dj Mike Gerritsen naar ADE

Hardwell, Armin van Buuren, Martin Garrix. U kent deze dj's vast van naam, maar hoe zit dat met Mike Gerritsen? Waarschijnlijk zegt die naam u nog weinig, maar daar kan zomaar verandering in komen. De Borculoër mag vanavond op het Amsterdam Dance Event (ADE) draaien.

'Dat lijkt me wel een primeur voor Borculo', aldus Mike Gerritsen vrijdag op Radio Gelderland. 'Er zijn maar weinig jongens uit onze regio die die kant op gaan.' Gerritsen werd in 2017 nog uitgeroepen tot Gigstarter artist of the year 2017: Best DJ.

Hard werken en tikkeltje brutaal

Wie op ADE draait, verdient meestal al behoorlijk wat centen in de industrie. 'Daar kom je vooral door hard werken en een tikkeltje brutaal zijn. Ja, dj zijn is harder werken dan je denkt. De grote mannen staan even met hun armen omhoog en hebben een paar duizend euro binnen, maar dat is voor mij nog niet weggelegd. Misschien komt dat nog.'

En dan is ADE, als grootste muziekconferentie, een goede start. 'Misschien is dit wel het begin van iets nieuws', vertelt de dj, die voornamelijk nog remixjes maakt. 'Mijn eerste echte single komt met oud&nieuw om 00.00 uur online.'