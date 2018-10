Vader Slöetjes gespannen: 'Maar heb weinig verstand van volleybal'

VARSSEVELD - Voor de ouders van volleybalster Lonneke Slöetjes was het vrijdagmorgen vroeg dag. Hun dochter speelt op deze ochtend, met het Nederlands team, de halve finale op het WK volleybal in Japan. Dus de hele familie zit vanmorgen in Varsseveld voor de televisie.

Niet alleen Lonneke's ouders zitten voor de tv, maar ook vrienden en andere familieleden zijn aangeschoven én allemaal in het oranje gekleed.

'Het is spannend hoor', vertelt vader Bert Sloëtjes. 'Ze hebben de eerste set nipt verloren, maar daarna wonnen ze de tweede set. Ze groeien wat in de wedstrijd, Lonneke doet het aardig goed.' En dat hadden ze wel verwacht, vertelt Sloëtjes. 'We hadden vanochtend via WhatsApp nog even contact met Lonneke. Ze had redelijk goed geslapen en was vrij gespannen, maar voor haar is dat alleen maar goed.'

Hoewel er intens wordt meegeleefd vanaf de bank in Varsseveld, is het afwachten of de oranjedames de finale kunnen halen, ten koste van Servië. 'Het wordt wel zwaar hoor, denk ik. Maar ik heb niet zoveel verstand van volleybal', lacht vader Bert.