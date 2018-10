Marcouch: 'Ik ben ongeschonden uit het salafistische gedachtegoed gekomen'

Marcouch was donderdagavond te gast in Nieuwsuur, waar hij terugkeek op de gecoördineerde politie-acties. Daarbij zei de burgemeester dat hij niet verrast werd door het nieuws dat twee agenten als infiltranten deel uitmaakten van de terreurgroep. 'Het Openbaar Ministerie had al eerder gecommuniceerd dat ze heel veel uit de kast hebben gehaald om ervoor te zorgen dat deze lieden op tijd in de kraag gevat konden worden. En infiltratie is dan natuurlijk één van de bijzondere opsporingsmethoden die gebruikt kunnen worden.'

Lokale aanpak

De aanhouding van de zeven verdachten is een compliment voor de inlichtingendiensten, vindt Marcouch. In eigen stad doet hij er alles aan om radicaliserende jongeren op andere gedachten te brengen. 'We hebben een goede lokale aanpak. We werken voortdurend samen met allerlei mensen die signalen aan ons afgeven, en kijken of we jongeren die radicaliseren op andere gedachten kunnen brengen. Samen met de politie en landelijke inlichtingendiensten kijken we constant wat de risico's zijn. En proberen we er op tijd bij te zijn op het moment dat er gevaar dreigt.'

Grote groep in beeld

Arnhem heeft in totaal 23 personen in beeld die geradicaliseerd zijn of anderszins een gevaar vormen. De zeven die vorige maand werden opgepakt behoorden ook tot die categorie. De radicalisatie is vaak hardnekkig en moeilijk te keren, legt Marcouch uit. 'Dat bleek ook bij deze zeven mannen. Maar we proberen het altijd.'

Beelden van de politie-inval op 27 september. Foto: ANP

'In dit mooie land kun je namelijk ook een ander perspectief hebben, iets maken van je leven met werk en school. Maar ze moeten het zelf ook willen, dat is de enige manier om verandering te krijgen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om onze samenleving te beschermen tegen mensen met kwade bedoelingen, zoals deze zeven.'

Beïnvloedbaar

Marcouch zegt dat jongeren erg beïnvloedbaar zijn. Niet alleen in zijn stad, maar overal. 'Als je jong bent, 12 tot 13 jaar, dan ben je erg ontvankelijk voor het salafistische gedachtegoed: dan wil je één islamitische staat en één leider. Dat gedachtegoed wil je vestigen in deze wereld, desnoods met geweld. Want geweld is dan een legitiem middel. Dat hebben de mannen die nu zijn opgepakt ook gemeenschappelijk, dat salafistische gedachtegoed', aldus Marcouch. De zeven verdachten woonden tot oktober 2017 allemaal in of rond Arnhem.

Corrigerende vader

De burgervader van Arnhem gaf in de uitzending tevens aan dat hij in zijn jonge jaren ook openstond voor het salafistische gedachtegoed. Hij is dankbaar dat hij daar later weer uit kwam. 'Ik had goede mensen om me heen: opvoeders, een oudere broer, een betrokken vader die af en toe corrigeerde. En wat ook hielp: onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs.'

'Gelukkig ben ik er in tien jaar ongeschonden uitgekomen', kijkt Marcouch terug. 'Maar dat lukt helaas bij lang niet iedereen. Bij veel mensen met dit gedachtegoed is een positieve omgeving belangrijk. Er moet gecorrigeerd worden en tegen ze gezegd worden: het is achterlijk wat je denkt.'