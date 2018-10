VIDEO: auto raast met 250 km/u over A1, vier mannen opgepakt

KLARENBEEK - Tijdens de grote verkeerscontrole op de Gelderse snelwegen zijn donderdag vier mannen aangehouden. Volgens de politie reden ze met 250 km/uur over de A1.

Agenten gaven de bestuurder van de zwarte Mercedes CLA met Noors kenteken een stopteken, omdat hij veel te hard reed. Maar de man weigerde te stoppen en gaf gas bij.

Na een korte achtervolging op de A1, waarbij een snelheid van 250 km/uur werd gehaald, kon de auto aan de kant worden gezet in Klarenbeek.

Achtervolging

In een drie minuten durende video op de site Dumpert is te zien hoe vier mannen worden aangehouden door de politie.

Geen rijbewijs

'Tijdens de aanhouding bleek de bestuurder überhaupt geen rijbewijs te hebben', laat Raimonde Elsendoorn van de politie weten. Ze zijn meegenomen en worden verhoord. 'Het is nog onduidelijk wat de mannen te verbergen hadden. Maar het is duidelijk dat er meer aan de hand was dan een te hoge snelheid op de snelweg.'

