Politie betrapt vanuit touringcar 700 bestuurders: 100.000 euro aan boetes

ARNHEM - Ruim 700 bestuurders zijn de afgelopen dagen in Oost-Nederland op de bon geslingerd voor bellen of appen achter het stuur of een andere verkeersovertreding. Het geheime wapen van de politie was een touringcar.

In totaal schreef de politie voor meer dan 100.000 euro aan boetes uit. 464 bestuurders werden aan de kant gezet omdat ze op de één of andere manier bezig waren met hun telefoon.

Drie rijbewijzen ingevorderd

'We hebben niet alleen appende of bellende bestuurders een bon gegeven. We hebben 173 boetes uitgedeeld aan mensen die over de vluchtstrook reden, een rood kruis negeerden of geen gordel droegen in de auto', vertelt commandant/projectleider Raimonde Elsendoorn.

'Drie automobilisten konden direct hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. Daarnaast kregen zij een boete van een paar honderd euro en moeten ze verplicht op cursus.'

Sorry

Maar het overgrote deel - 464 boetes - heeft de politie dus uitgedeeld aan appende of bellende mensen achter het stuur.

'Een daarvan was een vrachtwagenchauffeur. Hij wist van de politieactie. Pas toen we naast hem reden met de bus had hij pas door wat er aan de hand was. Hij schrok en stak bij wijze van sorry direct z'n hand op. Hij wist dat hij fout zat', vertelt Elsendoorn. 'En het is jammer dat we het moeten doen, want 239 euro is gewoon veel geld.'

Niet de eerste keer

De 100.000 euro aan boetes die in drie dagen tijd zijn uitschreven is evenveel als in juni toen de politie voor het eerst met een touringcar controleerde op Gelderse snelwegen.

Van een succes wil Elsendoorn niet per se spreken. 'Honderdduizend euro is een groot bedrag, maar dit was niet het doel. We hopen dat we de mensen door deze controles bewuster kunnen laten worden van het gevaar van appen en bellen achter het stuur. Het is onverantwoord als je met 140 km/uur een appje verstuurt.'

Vaker touringcar inzetten

Andere regio's kijken inmiddels mee met de politie-acties in Gelderland en Overijssel. 'De politie in de regio Utrecht en Gelderland-midden zetten volgend jaar een touringcar in. Maar ook bestuurders op de Gelderse en Overijsselse snelwegen moeten blijven opletten. Ook wij zetten de touringcar vaker in.' Dus een gewaarschuwd mens...

