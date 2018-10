Deel dit artikel:













Stacaravan in Doornspijk brandt volledig uit Foto: Stefan Verkerk / News United

DOORNSPIJK - Op camping De Roskam in Doornspijk is donderdagavond een stacaravan volledig uitgebrand. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand aanwezig in de caravan.

Vanwege nieuw beleid van de gemeente moest de stacaravan per 1 oktober leeg staan. Naar het zich nu laat aanzien werd de stacaravan niet meer gebruikt. De brand resulteerde in grote vlammen en veroorzaakte rookoverlast in het buitengebied van Doornspijk, richting Nunspeet. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52