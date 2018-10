Onrust onder boeren over dodelijke varkenspest

NIJKERK - Er is onrust onder boeren over de oprukkende dodelijke varkenspest. In België is een wild zwijn met de pest aangetroffen. Om te voorkomen dat de varkenspest ook Nederland bereikt, wil de minister dat er meer wilde zwijnen worden afgeschoten in onder meer onze provincie. Maar dat schiet weer in het verkeerde keelgat bij Natuurmonumenten.

De varkenspest is niet schadelijk voor mensen. Maar onder wilde zwijnen en varkens lijkt de ziekte lijkt maar niet te stoppen Michiel van der Weide, ecoloog bij Natuurmonumenten: 'De verspreiding van Afrikaanse varkenspest gebeurt eigenlijk door mensen. Die verspreiden het virus doordat ze bijvoorbeeld besmet vlees eten en het laatste restje vlees weggooien. Zwijnen eten dat dan weer op en worden ziek. En jagers die in besmette gebieden in Oost-Europa hebben gejaagd, kunnen besmet bloed verspreiden met de materialen die zij gebruiken.'

'Inzetten op preventie'

Om de varkenspest buiten Nederland te houden, nam minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit extra maatregelen. Zo mag er onder meer intensiever worden gejaagd op wilde zwijnen in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Maar dat vindt Natuurmonumenten geen goed idee. 'Wij hebben er moeite mee dat er zonder een uitbraak in ons land al op zwijnen wordt geschoten. Het virus verspreidt zich vooral door menselijk handelen. Preventie is dan belangrijker.'

'Er is maar één maatregel: afschieten'

De boeren willen juist dat er wél op wilde zwijnen wordt gejaagd. Dirk Dekker, zelf varkenshouder én bestuurder van LTO Nederland: 'Er is eigenlijk maar één maatregel en dat is afschieten. Ze doen nu niet genoeg aan de jacht. We missen de ouderwetse drijfjacht en jagen met een geluiddemper. En we missen lokvoer om de zwijnen naar één plek te lokken. Daarover zijn we in gesprek met Den Haag. Daar komt schot in, maar het is nog allemaal niet geregeld. Als er een dood zwijn wordt gevonden, gaan de grenzen dicht. En dat betekent de doodsteek voor de sector, want 70% van ons vlees gaat weg via de export.'

Schop onder de kont

De varkensboeren houden hun hart vast. Ze merken namelijk nu al dat de uitbraak in België gevolgen heeft. 'Voor Chinezen zijn Nederland en België één pot nat. Zij kopen nu in Amerika, en dus daalt de prijs hier al. Een cent per kilo minder betekent een verlies van 10 duizenden euro's. We hebben nu een goede minister van Landbouw, daar zijn we hartstikke trots op en blij mee. Alleen die ambtelijke molens, die mogen wel eens wat sneller. Laten we die maar eens een schop onder de kont geven.'