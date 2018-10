Raad Nunspeet: college heeft het goed gedaan bij brand Stella

NUNSPEET - Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, ja, er valt veel te verbeteren in de rampenbestrijding, maar we hebben het wel goed gedaan. Dat is de conclusie die de gemeenteraad van Nunspeet donderdagavond trok na de bespreking van het evaluatierapport over de accubrand bij een opslagplaats van fietsenfabrikant Stella in juli waarbij honderden mensen hun huis uit moesten.

In het pand waar de brand ontstond lagen duizenden accu's opgeslagen die bedoeld waren voor elektrische fietsen van de fabrikant. De gemeente was niet op de hoogte dat op die locatie zoveel accu's werden opgeslagen.

Communicatie kan beter

'Stella had geen vergunning nodig, maar had dat wel moeten melden', herhaalde burgemeester Breunis van de Weerd donderdag voor de gemeenteraad. De vraag is of een melding iets had uitgemaakt, aangezien tot deze brand niet duidelijk was hoe groot de risico's waren van een brand met duizenden accu's.

De gemeenteraad besprak donderdagavond een intern evaluatierapport over de aanpak en communicatie rond de brand waarbij verschillende straten geëvacueerd moesten worden. 'Ik heb gedacht: dit kunnen we zelf intern objectief beoordelen', reageerde wethouder Bunte op de vraag waarom niet gekozen is voor een externe evaluatie.

Nog veel te leren

Problemen waren er met de rolverdeling en communicatie tussen de verschillende plekken, zoals de locatie van de brand, het stadhuis waar de burgemeester zit en het kantoor van de veiligheidsregio.

Maar ook werd gemerkt dat wisselingen van functies van ambtenaren binnen het gemeentehuis niet waren doorgegeven. 'We zijn zo klein dan bellen we even en dan komen mensen wel', vertelde de burgemeester de raad.

'Je moet veel meer gezond boerenverstand benutten en dan kunnen beslissingen sneller gaan', was de les die hij terugkijkend leerde van de brand. 'Als mensen langdurig in de rook zitten moet je gewoon de beslissing van ontruimen durven nemen en niet wachten op meetresultaten.'

Rapport geen gevolgen

Alle partijen waren het erover eens dat er verbetering nodig is, maar lijken het college niet te veel kwalijk te nemen in het optreden bij de brand. Iedereen benadrukt vooral blij te zijn dat er geen gewonden zijn gevallen.

Vanuit de oppositie klonk de vraag om vooral ervoor te zorgen dat er heldere protocollen zijn. 'Als je chaos hebt, dan creëer je onduidelijkheid en dat wil je absoluut niet hebben', zegt fractievoorzitter Koos Meijer van CDA Nunspeet. 'Er zijn trouwens geen slachtoffers gevallen, maar er is wel een gezin dat alles kwijt is', spreekt hij na afloop.

'Elke ramp zal weer anders zijn', reageert de burgemeester op de vraag of Nunspeet klaar is voor een nieuwe ramp. 'Maar datgene wat we kunnen leren moeten we nu eruit zien te halen.'

