Politie maakt jacht op twee mannen na beroving bij pinautomaat

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen heeft donderdagavond gezocht naar twee mannen die iemand beroofd hebben bij een pinautomaat.

De beroving vond plaats in de Treubstraat in de wijk Hatert; de politie ging na de melding op zoek naar twee getinte mannen. Een van hen was gekleed in een rood shirt van voetbalclub Barcelona. De tweede man droeg een blauw sportvest, zo liet de politie weten via Burgernet.

Een videocorrespondent zegt dat de politie onderzoek heeft gedaan bij de pinautomaat. Omstreeks 20.30 uur werd de zoekactie beëindigd. De mannen waren toen nog niet aangetroffen.