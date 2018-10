Volleybalsters maken zich op voor halve finales WK tegen Servië

YOKOHAMA - Het zijn spannende uren voor de Nederlandse volleybalsters, met Celeste Plak uit Apeldoorn, Lonneke Slöetjes uit Varsseveld en Myrthe Schoot uit Winterswijk. Deze vrijdagochtend staan ze in de halve finales op het WK in Japan.

De volleybaldames nemen het op tegen Servië. Eerder versloegen ze onder meer al de Verenigde Staten, die regerend wereldkampioen is.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Oranje zover komt. Tot nu toe was de zevende plaats op het WK in 1998 de beste prestatie ooit voor de Oranjedames. Wel werd Nederland twee jaar geleden vierde bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

