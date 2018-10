Doetinchemse barbier wil hoge ogen gooien in internationale finale

DOETINCHEM - Joucke Modderkolk van Joucke's Barbershop uit Doetinchem is doorgedrongen tot de 'Grand Final' van de International Barber Awards. De barbier uit Doetinchem gaat dit weekend in het Duitse Neurenberg live op het podium de strijd aan met negentien finalisten uit elf landen.

'Het voelt een beetje als een examen, dus ik vind het wel spannend', vertelt eigenaar en barbier Joucke Modderkolk. 'Ik sta er alleen nog niet zo bij stil dat ik dit weekend echt in die Grand Final sta, alles gaat nog zo gewoon door.'

Trendkapsel

De barbier moet zich live in twee rondes bewijzen tijdens de halve finale en eventuele finale. 'In de halve finale moet ik een aantal scheertechnieken laten zien, daarna worden er twaalf gekozen die door gaan naar de finale', legt Modderkolk uit. Mocht de finale bereikt worden, dan moet hij een vooruitstrevend trendkapsel maken dat in 2019 in de mode kan komen.

Er zitten vele uren training in ter voorbereiding op het finaleweekend. 'Ik weet precies hoe ik het ga aanpakken, maar ik ga natuurlijk niet verklappen wat ik precies ga maken', vertelt hij lachend. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het echter niet bij de barbier. 'Ik ga er in ieder geval vanuit dat ik in de finale kom.'

Barbierswereld

Modderkolk is de enige Nederlander die het zo ver heeft geschopt in de competitie. 'Dat vind ik echt een eer, helemaal omdat de hele barbierswereld in Nederland achter mij staat nu.'

De Doetinchemmer strijdt dit weekend namens Joucke's Barbershop om de prijzen, maar hij kijkt verder dan alleen de wedstrijd. 'Ik wil de mensen die nog onbekend zijn met het vak ook echt laten zien dat dit meer is dan alleen haren knippen en scheren, het is namelijk echt een lifestyle.'

Hoeveel kans hij op de titel maakt durft hij niet te zeggen. 'Er zitten er zeker vijf tussen waartegen het echt aanpoten wordt, maar als ik in de top vijf eindig ben ik heel erg blij.'



Foto: REGIO8