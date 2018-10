Succesvolle Bicentini blijft tot 2022 bondscoach van Curaçao

MALDEN - Remko Bicentini heeft zijn contract als bondscoach van Curaçao verlengd tot 2022.

De 50-jarige Wijchenaar is erg succesvol met zijn land, dat hij nu naar het WK in Qatar moet zien te leiden. De laatste twee interlands voor de Nations Cup werden met overtuigende cijfers gewonnen: 5-0 tegen de Amerikaanse Maagdeneilanden en 10-0 tegen Grenada. Zijn grootste succes boekte Bicentini in de zomer van 2017, toen de Carribean Cup werd gewonnen. Het land nam ook voor het eerst in de historie deel aan de Gold Cup. Nijmegenaar Eloy Room (foto), ex-Vitesse en nu PSV, is aanvoerder van de ploeg.

Bicentini speelde als voetballer in de jaren '80 voor NEC en was als trainer actief bij diverse clubs in de regio Nijmegen. Momenteel heeft hij Juliana'31 uit Malden onder zijn hoede.