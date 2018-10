'Dit kan niet door de beugel'; Red de Veluwe accepteert uitleg minister niet

ARNHEM - Actiegroep Red de Veluwe kan geen begrip opbrengen voor de uitleg van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zegt dat de hoger uitgevallen geluidswaarden bij metingen tijdens de belevingsvlucht van Lelystad Airport verklaarbaar en acceptabel zijn. Red de Veluwe vindt dat onbegrijpelijk.

Volgens de minister is bij de berekeningen in de milieueffectrapportage (mer) uitgegaan van gemiddelde waarden, niet van maximale waarden. Er mag een afwijking zijn van 3 tot 8 decibel, zegt zij in reactie op de brief die Red de Veluwe stuurde.

'Onbegrijpelijk'

'Onbegrijpelijk', reageert woordvoerder Jaap Kloosterziel van Red de Veluwe. 'We hebben bij de belevingsvlucht geconstateerd dat de geluidsoverlast veel hoger is dan aangegeven. Dan verwachten wij dat de hogere waarden in de mer staan en niet dat er sprake is van een bandbreedte', aldus Kloosterziel.

Jaap Kloosterziel van actiegroep Red de Veluwe sprak op Radio Gelderland met Frank van Dijk:

Volgens de woordvoerder moet de mer uitgaan van het hoogste getal. 'Er staat nergens een gemiddelde. Het plan moet terug naar de tekentafel. Er klopt helemaal niks van. We zullen in de documenten duiken die de minister ons heeft toegestuurd, en de inwoners en Tweede Kamer laten weten dat dit echt niet kan. Bij Wageningen kwam de geluidsoverlast 10 decibel hoger uit dan berekend', zegt Kloosterziel.

Te rooskleurig

Red de Veluwe meent dat het ministerie de geluidsoverlast van vliegtuigen die op Lelystad Airport vliegen veel te rooskleurig voorstelt. 'En dat is jammer. Veel te veel mensen denken dat het allemaal meevalt. Maar dat is niet zo. Dat zag je bij de belevingsvlucht. Dit kan niet door de beugel.'

