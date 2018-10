Man (18) blijft voorlopig in de cel na zware mishandeling in Ulft

ULFT - Een 18-jarige man uit Ulft die wordt verdacht van betrokkenheid bij een zware mishandeling in zijn woonplaats, blijft voorlopig in de cel. De rechter-commissaris besloot donderdag dat hij nog zeker twee weken blijft vastzitten.

Het slachtoffer werd zondagmiddag bij de DRU Cultuurfabriek van zijn fiets geduwd en mishandeld door twee jongemannen. Toen de man op de grond lag, werd hij door hen geschopt en geslagen. Waar de ruzie over ging, is niet duidelijk.

De tweede verdachte die is aangehouden, is geschorst onder voorwaarden. Dat betekent dat hij het verdere proces in vrijheid mag afwachten. Het gaat om een jongen van 17 uit Silvolde.

