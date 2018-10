Theo Janssen en Fabian Serrarens te gast bij De week van Gelderland

Vitesse-icoon Theo Janssen en De Graafschap-spits Fabian Serrarens zijn vrijdag te gast bij het programma De Week van Gelderland.

Theo Janssen, tegenwoordig jeugdtrainer van Vitesse, speelde onder meer voor de Arnhemse ploeg, FC Twente en Ajax. Hij is een boegbeeld geworden van Vitesse en ondertussen bouwt hij aan zijn eigen trainerscarrière. Kan hij ooit ook als trainer van Vitesse net zo populair worden bij de Arnhemse fans?

En hoe gaat het tegenwoordig met hem? Janssen was namelijk altijd een voetballer die deed waar hij zelf zin in had, is hij daarin erg veel veranderd?

'Rare wortel'

Naast Janssen zit nog zo'n voetballer die zijn eigen gang gaat: Fabian Serrarens. Zijn trainer, Henk de Jong, noemt hem ook wel eens een rare wortel. Klopt dat? En wat vindt hij zelf van die opmerkingen van zijn trainer?

Daarnaast komt de spits van De Graafschap natuurlijk vertellen hoe hij het seizoen in de eredivisie ervaart. Vorig jaar was hij één van de smaakmakers in de eerste divisie, kan hij de Superboeren dit jaar ook op sleeptouw nemen? Bijvoorbeeld weer tegen rechtstreekse concurrent Fortuna Sittard, aankomende zondag?

De week van Gelderland begint vrijdagmiddag rond 17.20 uur.