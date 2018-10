Chemische wapens-eenheid oefent in de Achterhoek

WINTERSWIJK - Het CBRN-team (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair) van de Landmacht oefende donderdagmiddag in het buitengebied van Winterswijk. Er werd een situatie nagebootst waarin chemische of biologische wapens ingezet zouden zijn.

'Onze eenheid is bedoeld om 24/7 politie, brandweer en ambulance te ondersteunen bij chemische of radiologische incidenten', legt kapitein Michiel Veerbeek uit.

Onbekend terrein

De locatie in het buitengebied van Winterswijk werd gekozen om de diversiteit in de trainingen van de eenheid te vergroten. 'Hier kunnen we op een andere manier trainen dan op onze eigen locatie. De meeste oefenlocaties zijn bekend bij onze mensen, hier worden ze in het diepe gegooid. Op die manier wordt iedereen geprikkeld om het op een andere manier te doen', aldus de officier.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Veel trainen

Winterswijk was niet om een specifieke reden gekozen. Alle oefenlocaties die de Landmacht aangeboden krijgt, worden aangegrepen. Het CBRN-team verricht erg specialistisch werk en daarvoor moet er veel getraind worden.

In de praktijk wordt het team niet vaak ingezet. 'Maar op het moment dat het wel plaats gaat vinden, moeten we geoefend zijn', aldus Veerbeek. 'De gebeurtenis in Engeland met de Russische spion Skripal heeft aangetoond dat zulke situaties in Europa ook mogelijk zijn. Bij zulke situaties kunnen wij als eenheid een bijdrage leveren aan de veiligheid in Nederland.'