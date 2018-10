Trouwe fans nemen afscheid van gorilla Jambo in de Apenheul

APELDOORN - Gorilla Jambo kwam dertien jaar geleden als puber en onervaren leider naar de Apenheul in Apeldoorn. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de iconen van de Apenheul. Toch is het nu tijd om afscheid van hem te nemen. Vanaf aankomende winter is de Al Ain Zoo in de Verenigde Arabische Emiraten zijn nieuwe thuis.

Jambo moet verhuizen omdat het tijd is voor nieuw bloed in de Apenheul. De vrouwtjes zitten inmiddels allemaal al een paar jaar aan de anticonceptiepil om inteelt te voorkomen. Om de gorilla's gezond te houden, wil de Apenheul niet dat Jambo zijn eigen dochters bezwangerd of dat een van zijn zoons een kind met hun eigen moeder krijgen.

'Maar voor het welzijn van een gorillagroep is het niet goed als er te lang geen kinderen worden geboren', legt de Apenheul uit. 'Daarom is het tijd voor een nieuwe man in de groep.'

Een nieuwe aap op de rots

De afgelopen jaren kreeg Jambo acht kinderen in de Apenheul; vier zoons en vier dochters. Drie van Jambo's zoons zijn vruchtbaar, en die verhuizen met hun vader mee naar de Verenigde Arabische Emiraten. Een van Jambo's zoons blijft in Apeldoorn, want hij is gecastreerd.

Fokprogramma's moeten zorgen voor genetisch gezonde gorillagroepen in dierentuinen. In het kader van een van die programma's moet Jambo nu plaats maken voor Bao Bao. Hij is een 33-jarige gorilla uit de dierentuin van Taipei. Het is voor de Apenheul nog best spannend of hij het goed gaat doen in Apeldoorn, want hij heeft nog niet eerder een groep geleid. Bao Bao heeft inmiddels kennisgemaakt met drie gorillavrouwen en dat lijkt goed te gaan.

Jambo verhuist in de winter

Vrijdag kan het publiek afscheid nemen van Jambo. Om 14.00 uur halen zijn verzorgers herinneringen op over de afgelopen dertien jaar. De gorilla's worden in het bijzijn van het publiek gevoerd. Ook in de rest van het park is er extra aandacht voor Jambo. Na vandaag zijn Jambo en zijn zoons nog niet meteen weg uit Apeldoorn. De precieze datum van de verhuizing is nog onbekend, maar we weten wel dat het ergens tussen november en maart gaat gebeuren, als de Apenheul gesloten is voor publiek.