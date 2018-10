Personeelstekorten in veel sectoren: 'Kunnen werklozen niet een handje helpen?'

Tekorten in het onderwijs, de zorg, de logistieke sector en de techniek. Het barst van de vacatures in de provincie. Toch zitten er nog steeds bijna 40.000 mensen thuis. 'Hoe kan dat?', wordt regelmatig gevraagd na berichtgeving van Omroep Gelderland.

Marcel Soerink vraagt zich bijvoorbeeld af of de groep werklozen uitkomst kan bieden rondom het personeelstekort in de ouderenzorg. 'Kunnen de werklozen niet een handje helpen?', geeft hij aan in reactie op een bericht op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

In Gelderland is 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Na Zeeland en Brabant is dit het laagste percentage van het land. Het komt neer op 39.000 werklozen. Bij het UWV zien ze een duidelijk dalende trend in bijvoorbeeld het aantal WW-uitkeringen. Waren dat er vorig jaar nog bijna 40.000, nu zijn het er net iets meer dan 30.000.

'In between jobs'

Volgens Roland Keiren, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, zijn er twee belangrijke oorzaken voor de werkloosheid van deze mensen. 'Er is veel vaker sprake van frictiewerkloosheid. Door de huidige arbeidsmarkt zijn er steeds meer mensen die het aandurven om van baan te wisselen. De werkloosheidsduur is dan kort en ze zitten eigenlijk in between jobs', legt hij uit. Een nieuwe baan komt er dus aan, maar ze staan wel even als werkloos geregistreerd.

De mensen die overblijven sluiten vaak niet aan bij de vraag vanuit werkgevers. 'Voor veel vacatures worden specifieke eisen gesteld. Een deel van de werklozen voldoet niet aan die eisen. Dat kan gaan om opleidingsrichting, niveau of het feit dat mensen al langdurig thuiszitten', aldus Keiren. Voor die mensen probeert het UWV bijvoorbeeld scholing te realiseren.

Werkgever overstag

Ook de werkgever doet inmiddels boter bij de vis, signaleert Keiren. 'Onder druk wordt alles vloeibaar. Wij proberen mensen om- of bij te scholen en bijvoorbeeld sollicitatietraining te geven. De werkgever is ook steeds meer bereid te investeren in scholing, laat potentieel nieuwe medewerkers vaker eerst meekijken in het bedrijf om een indruk te krijgen en stelt de eisen bij.'

Het UWV verwacht dat de dalende lijn in het aantal werklozen blijft doorzetten. Er zal altijd een groep blijven die principieel niet wil werken. 'Die zullen er tussen zitten. Het is moeilijk te zeggen hoe groot die groep is', besluit Keiren.

Zie ook: