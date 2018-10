Eetcafé Doesburg leeft nog één week tussen hoop en vrees

Het eetcafé is een begrip in Doesburg, maar eigenaar Bart-Jan Knapen werd in de afgelopen vijf jaar tweemaal aangehouden met te veel drank op achter het stuur. Een derde zaak met hetzelfde vergrijp loopt nog.

Niet geloofwaardig

De gemeente Doesburg vindt dat Knapen een verkeerd voorbeeld geeft en niet meer geloofwaardig kan zijn tegenover zijn klanten. De uitbater van Caldo e Freddo is het daar niet mee eens. Hij kwalificeerde zijn aanhoudingen donderdag als onverstandig en gaf toe daarin niet juist gehandeld te hebben. Knapen vindt echter niet dat zijn zaak om die reden gesloten mag worden.

Voor de gemeente is de maat hoe dan ook vol. De aanhoudingen voor drank op achter het stuur zijn voor Doesburg de druppels die de emmer deden overlopen. Eerder constateerde een handhaver namelijk al dat het vuilnis verkeerd werd buitengezet, dat er sprake was van geluidsoverlast en dat tijdens een evenement in Doesburg alcohol in glazen werd geschonken, waar dit in plastic bekers moest gebeuren.

Vergunningen

Horeca Nederland volgt de zaak met bovengemiddelde aandacht. Zij zeggen dat het zelden voorkomt dat 'slecht levensgedrag' van een horeca-ondernemer leidt tot de sluiting van een zaak. Namens de gemeente Doesburg zegt advocaat Franc Pommen dat burgemeester Loes van der Meijs vast blijft houden aan de voorbeeldfunctie van een horeca-ondernemer.

Advocaat Franc Pommen van de gemeente Doesburg (de tekst gaat verder onder de video):

'En dat houdt onder meer in dat je zelf verantwoord alcoholgebruik toepast. Als je je klanten daarop wilt aanspreken, en zelf bij herhaling de fout ingaat, geef je een verkeerd signaal af', aldus Pommen. 'Daarmee verlies je je geloofwaardig als horeca-ondernemer.'

Steun van klanten

Een fors aantal klanten van het eetcafé reisde donderdag in het kielzog van Knapen mee naar de Arnhemse rechtbank. Zij hopen dat Caldo e Freddo gewoon open kan blijven. 'Ik vind het echt verschrikkelijk', zegt een vaste klant. 'Wij komen hier al veertien jaar, sinds de opening, echt wekelijks.'

Een andere klant vindt een eventuele sluiting eveneens een afschuwelijke gedachte. 'Een nationale ramp. Het was een zwarte dag toen we het hoorden... ons Parijs in het klein gaat weg.'

De klanten van Caldo e Fredo hopen dat de zaak niet sluit (de tekst gaat verder onder de video):

Of dat ook gebeurt is aan de rechter. Die liet donderdag weten dat hij binnen een week schriftelijk uitspraak doet. Tot die tijd mag Knapen zijn klanten blijven bedienen.

De uitbater heeft nu nog een horecavergunning en een exploitatievergunning. Mogelijk besluit de rechter om één van de twee vergunningen in te trekken. Als dat de horecavergunning betreft, mag de zaak open blijven, maar mag Knapen geen alcohol meer serveren. Hij runt Caldo e Freddo sinds 2004.

