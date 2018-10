Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: zo laag stond het water nog nooit in Gelderland Zo laag stond het water nog nooit (Foto: screenshot video waterschap) Hoog water (Foto: screenshot video waterschap) De Waal bij Nijmegen, waar in januari nog de Spiegelwaal mee stroomde (Foto: Waterschap)

TOLKAMER - We hebben een hete en droge zomer achter de rug en ook nu is het nog veel te warm voor de tijd van het jaar. Dit betekent ook laag water in Gelderland. De Rijn bij Lobith staat volgens het Waterschap Rivierenland lager dan ooit en ook het waterpeil van de Waal, Nederrijn, Lek en Merwede is enorm gedaald.

Waterschap Rivierenland deelde een filmpje op YouTube waarin het verschil tussen hoog en laag water in onze provincie goed te zien is. Spectaculaire beelden De lage rivierstand levert vooral rondom Nijmegen spectaculaire beelden op (tekst gaat verder onder de video): In de Betuwe neemt het waterschap nog maatregelen om voldoende water aan te voeren. Zoals bij gemaal de Pannerling aan het begin van de Linge en het Kuijkgemaal in Randwijk. In laaggelegen gebieden als de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn geen maatregelen nodig volgens het waterschap. Zomer - en winterpeil Het waterschap hanteert in de meeste gebieden een zomer- en winterpeil. In de zomer staat het water hoger in de sloot vanwege de verdamping en het groeiseizoen. Na de oogst staat het water lager om winterse buien op te vangen. Dit najaar wordt het zomerpeil op veel plekken langer vastgehouden om de bodem de kans te geven tot herstel na de droge zomer. Dit gebeurt in overleg met boeren en natuurorganisaties. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52