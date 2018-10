Nog geen spoor van gevluchte automobilist met bebloed hoofd

ECK EN WIEL - De automobilist die woensdagavond op de vlucht sloeg na een eenzijdig ongeval in Eck en Wiel, is nog niet gevonden. Dat meldt de politie donderdagmiddag.

De wagen van de man belandde op de N320 ter hoogte van de Tielseweg achterstevoren in een greppel. De bestuurder nam vervolgens de benen.

Na het ongeval verspreidde de politie een burgernetbericht waarin het signalement van de voortvluchtige werd beschreven. Het gaat om een man van middelbare leeftijd met een gezet postuur en weinig haar. Hij was gekleed in een grijs t-shirt en een donkere broek en had waarschijnlijk een bebloed hoofd.

