Krimpende Achterhoek in het theater: 'We moeten opstaan, tegen de stroom ingaan!'

SILVOLDE - 'Je moet echt boos worden als je het woord bureaucratie gebruikt', zegt regisseuse Annelies tegen René die de waard speelt. In de gymzaal van de school in Bontebrug zet toneelgroep SPOT de laatste puntjes op de i. Aanstaande vrijdag gaat het toneelstuk Dorp in première. Een toneelstuk over krimp.

Alle toneelspelers wonen in de Achterhoek en weten welke gevolgen krimp met zich mee brengt. Ze willen het publiek uitdagen om positiever te denken zegt schrijver Jan Freriks. 'Ik vind het heel erg dat we een krimpgebied zijn, maar wat ik nog erger vind is dat we het ons laten gebeuren. Mensen zeggen tegen ons 'jullie zijn krimp' en wij zeggen alleen maar oké meneer'. De frustratie is in de ogen van Freriks te lezen. 'Hoezo? We moeten opstaan, we moeten tegen de stroom ingaan, want dit kan niet', legt hij uit.

Hij schreef het toneelstuk over het onderwerp. 'Jongeren trekken hier weg omdat er geen woningen meer gebouwd worden. En wat moet je hier ook als er alleen maar een stelletje ouwelui woont die hun tijd afwachten?' In het toneelstuk wil hij duidelijk maken dat inwoners wel wat kunnen doen.

'De angst die kennelijk leeft onder de Achterhoekers is dat we niet voldoen en terwijl er zo ongelooflijk veel is wat wel voldoet. Moet je kijken hoeveel innovatieve bedrijven hebben, maar we zeggen het niet en dat moeten we wel doen.'

Toneelstuk in het kort

Een dorp loopt leeg, jongelui gaan studeren en komen niet meer terug. Voor jongeren die blijven is er te weinig perspectief. De bevolking wordt relatief steeds ouder. ‘Krimp’ roept de overheid. Dan komen de beleidsplannen en subsidies. Maar wat betekent dit voor het Dorp. Hier heerst een verlammende sfeer. Dat moet anders, de inwoners willen hun eigen toekomst bepalen. Ze gaan met elkaar op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen.

Het stuk gaat vrijdag in première in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Daarna is het ook te zien op 27 oktober en op 2 en 3 november.