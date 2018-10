Deel dit artikel:













Bromfietser overlijdt na aanrijding in Haalderen Foto: Persbureau Heitink

HAALDEREN - De bromfietser die donderdagochtend zwaargewond raakte bij een verkeersongeval in Haalderen (gemeente Lingewaard) is in het ziekenhuis overleden. Volgens de politie gaat het om een 49-jarige man uit Gendt.

Het slachtoffer kwam rond 7.20 uur op de Buitenpolder in botsing met een andere bromfietser. Die man, een 41-jarige Nijmegenaar, raakte ook gewond. Beiden werden in bewusteloze toestand gevonden door een voorbijganger. De slachtoffer zijn naar het ziekenhuis overgebracht; waar de man uit Gendt overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Vermoedelijk zijn de bromfietsers frontaal op elkaar gebotst. Zie ook: Gewonden bewusteloos gevonden na ongeluk met twee brommers