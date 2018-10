Deel dit artikel:













Roy Beerens terug bij Vitesse, ziekenboeg stroomt leeg Leonid Slutskiy kan weer voldoende keuzes maken bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse kan zaterdag in het uitduel met Excelsior weer beschikken over Roy Beerens. Waar twee weken geleden nog volop twijfels waren over wie wel of niet kon spelen, is bijna iedereen nu inzetbaar.

Roy Beerens is volledig hersteld van een enkelblessure die hem twee weken geleden nog aan de kant hield tegen Heracles. Hij staat sinds maandag weer op het veld. Vitesse won overtuigend met 4-0. Nu is de rechtsbuiten terug en dat noopt trainer Slutkiy tot het nemen van een mogelijk moeilijke beslissing op de flanken. Ook Bryan Linssen en Martin Odegaard zijn namelijk helemaal fit, bij Vitesse ook vleugelspelers. Bero vaste waarde Linssen en huurling Odegaard speelden allebei tegen Heracles, maar kwamen terug van een respectievelijk enkel- en handblessure. Linssen stond zelfs twee weken aan de kant. De Noor Odegaard is eigenlijk gehaald als aanvallende middenvelder, maar op die positie achter de spits krijgt de Slowaak Matus Bero al weken de voorkeur. Bij Vitesse waren de afgelopen weken wel meer kleine blessures en pijntjes. Inmiddels is de ziekenboeg weer aardig leeggestroomd op Papendal. Gong terug op trainingsveld Zelfs Hilary Gong mag voorzichtig aan een debuut gaan denken in de eredivisie. De Nigeriaan kampt al maanden met knieproblemen nadat hij overkwam van AS Trencin. De Nigeriaan staat inmiddels weer op het trainingsveld. Internationals De vijf internationals die op pad waren met de nationale ploeg, zijn fit teruggekeerd bij Vitesse. Dat geldt voor Odegaard, Mukthar Ali, Jake Clarke-Salter, Oussama Darfalou en Bero. Zaterdag wacht voor de ploeg van trainer Slutskiy dus het al jaren prima presterende Excelsior. Ook dit seizoen heeft de bescheiden club uit Rotterdam al negen punten verzameld. Vitesse staat vijfde en heeft er 12.