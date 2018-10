De Graafschap op trainingskamp in Spanje

DOETINCHEM - De Graafschap heeft besloten een kleine week op trainingskamp te gaan in de winterstop. De Achterhoekse club hoopt daar een basis te leggen voor een succesvolle tweede seizoenshelft.

De reis gaat naar Noord-Spanje waar De Graafschap zal verblijven in Navata, in de regio Barcelona. De selectie van trainer Henk de Jong verblijft daar van 6 tot en met 11 januari. Halverwege het trainingskamp staat een oefenduel gepland bij het hotel. De tegenstander is nog onbekend.

De laatste keer dat De Graafschap naar het buitenland ging om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft was in de winter van 2016. In dat seizoen degradeerde de club naar de eerste divisie. Toen verbleef de selectie een week in het Turkse Belek.