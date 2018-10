Durf jij hier Halloween te vieren? De engste plekken in Gelderland op een rij

ARNHEM - Ben je helemaal gek van spookhuizen, griezelen en spooktochten? Dan is Halloween echt iets voor jou. In Gelderland wordt Halloween steeds populairder en dus is er genoeg te spoken. Esther heeft de engste plekken voor je op een rij gezet.

Horror Drive bij GelreDome in Arnhem

De McDrive van de McDonald's bij stadion GelreDome in Arnhem wordt op vrijdagavond 26 en zaterdagavond 27 oktober omgebouwd tot een Horror Drive. Op deze twee avonden kun je een hamburger bestellen met angst en beven.

Spookhuis in voormalig pand V&D in Arnhem

Iedere vrijdag en zaterdag tussen 26 oktober en 10 november is de oude V&D in Arnhem tussen 19:00 uur en 0:00 uur een groot spookhuis. Voor meer informatie en kaarten kun je kijken op www.horrorvillage.nl.

Geheimzinnig gangenstelsel in Nijmegen

Ook in Nijmegen wordt er flink gespookt. Daar is op 18,19 en 20 oktober in De Vasim een spookhuis gemaakt met een geheimzinnig gangenstelsel. Voor meer informatie en kaarten kun je kijken op www.honighalloweennights.nl.

Griezelen in de pretparken

Ook de pretparken in Gelderland doen mee met Halloween. Zo pakt de Julianatoren in Apeldoorn uit met een griezeldoolhof met echte griezels en een spookshow. Ook in het Land van Jan Klaassen lopen griezels rond en er worden spannende verhalen verteld. En in het Dolfinarium kun je Halloween vieren met Wally de Walrus.

Halloweenavond in Kasteel Rosendael

Vreemde verhalen, rare geluiden en enge gebeurtenissen krijg je voor je kiezen in kasteel en park Rosendael in Rozendaal. Deze tocht op zaterdag 27 oktober is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar die niet al te angstig zijn. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.glk.nl.

Held op Sokken in Lichtenvoorde

Een andere spannende horrortocht is Held op Sokken in Lichtenvoorde. Deze wordt op vrijdag 19 oktober gehouden. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.outix.eu.

Halloween-Griezel-Express

Op zaterdagavond 27 oktober gaat de horrortrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij rijden. Met het invallen van de schemer komt Herr Hoff samen met andere duistere figuren tot leven en zorgen voor een bloedstollende reis. Het station Loenen wordt omgetoverd tot spookstation. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.stoomtrein.org.

Griezeltocht in de Tuinen van Appeltern

Griezelen, schrikken en gillen kan tijdens de Halloween Griezeltochten in De Tuinen van Appeltern. De tochten zijn op vrijdag 2 november en zaterdag 3 november. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.appelterin.nl.

Griezeltocht in Harderwijk

Deze tocht gaat terug in de tijd toen Harderwijk nog het gootgat van Europa werd genoemd. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/griezeltocht-harderwijk

Klimmen in het spookbos in Apeldoorn

Op zaterdagavond 27 oktober kun je in het Klimbos in Apeldoorn nachtklimmen. In het donker gebeuren vreemde dingen in het bos. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.klimbos.nl.

Halloweenfeest in Apeldoorn

Café Confetti in Apeldoorn staat vanaf donderdag 25 oktober drie avonden in het teken van Halloween. Iedere avond wordt er een griezelfeest gehouden. Kijk voor meer informatie op www.cafe-confetti.nl.

En wil je nog meer tips voor Halloween bij jou in de buurt? Klik dan hier.