NEC'er Joey van den Berg is wel vereerd met zijn docu

NIJMEGEN - Joey van den Berg is de enige speler binnen de selectie van NEC over wie een documentaire is gemaakt.

Van Wasstraat tot Wembley luidt de titel, over zijn carrière die na een moeizame start toch nog slaagde. "Ja, ik heb er wel over getwijfeld. Maar Martijn van Zwolle TV had het mij gevraagd voor Fox. Het verhaal is al heel vaak verteld en nu kan ik iedereen doorverwijzen naar die documentaire. Maar het is wel bijzonder, ik was toch wel vereerd."

Van den Berg denkt ook na over wat hij na zijn carrière wil gaan doen. "Ik zou wel graag in het voetbal blijven. Jeugdtrainer of spelersbegeleider, dat weet ik nog niet helemaal. Ik heb wel passie voor voetbal. Maar ik ben nog steeds voetballer en zolang ik nog kan rennen en een beetje energie erin kwijt kan, blijf ik dat doen totdat ik erbij neerval. En daarna gaan we wel eens verder kijken."

NEC haalt er dit seizoen nog niet uit wat erin lijkt te zitten. "Het staat verdedigend wat beter, maar nu komt het er aanvallend wat minder uit. In het begin van het seizoen was het precies andersom en toen wonnen we nog wel. We moeten daar een betere balans in zien te vinden. Kijk hoeveel punten we al hebben en hoe beter het nog kan. Ik ben er echt van overtuigd dat we zoveel meer in ons hebben en dat gaat ook wel komen. Ikzelf voel me weer goed en ben klaar voor de strijd."