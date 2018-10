Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inbraakgolf in Huissen: negen auto's opengebroken Foto: Pexels

HUISSEN - In Huissen is sprake van een inbraakgolf. Sinds begin deze maand is er al negen keer ingebroken in auto's, meldt de politie desgevraagd.

De inbraken zijn vooral in het noordelijke deel van het stadje, onder meer in de wijken Zilverkamp en Loovelden. Een gedupeerde zegt tegen Omroep Gelderland dat in een week tijd zijn auto tot twee keer is opengebroken. Vorige week werden het stuur, de airbag en de versnellingspook gestolen nadat het slot uit de auto was getrokken. Deze donderdagmorgen, de man had de auto net weer terug van de garage, was het opnieuw raak. De versnellingspook was weg. Nu was de achterruit ingeslagen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52