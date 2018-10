Van Eijden en Bossaerts ontbreken bij NEC

NIJMEGEN - NEC zal vrijdag tegen Telstar met een ander centraal duo achterin moeten spelen.

Rens van Eijden en Mathias Bossaerts zijn niet fit genoeg. Vermoedelijk wordt het centrum nu gevormd door Robin Buwalda en Josef Kvida. Middenvelder Joey van den Berg is terug na een kuitblessure, maar het is niet zeker of hij al in de basis zal beginnen. Ook Ole Romeny is na interlandverplichtingen terug in de selectie. De vraag is verder of Anass Achhahbar terugkeert op de positie van aanvallende middenvelder of dat hij net als tegen Eindhoven begint als rechtsbuiten.

Vermoedelijke opstelling: Van Duin; Joppen, Buwalda, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, van den Berg; Okita, Braken, Darri.