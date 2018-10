Als je ineens zes buurmannen hebt: huizen in Nijmegen steeds vaker per kamer verhuurd

NIJMEGEN - Steeds meer huizen in Nijmegen worden per kamer verhuurd. Nu lijken na het centrum ook omliggende wijken als Lindenholt aan de beurt.

Eerder trokken bewoners uit de Professorenbuurt al aan de bel bij Omroep Gelderland, ze maken zich zorgen over het almaar meer opdelen van huizen in meerdere kamers.

'Ik ben radeloos. De hele straat verkamert', vertelde een van hen. Het kopen en opdelen van een huis om er bijvoorbeeld studenten in te laten wonen is een lucratieve business. Steeds meer panden worden voor dat doel opgekocht, merkt ook makelaarsvereniging NVM in Nijmegen.

Bas en Manon Groen overkomt hetzelfde. Ze wonen met drie kinderen in de Nijmeegse wijk Lindenholt. Tot voor kort hadden ze een buurman, nu worden dat er zes. Het pand is gekocht door een investeerder die er verschillende kamers in maakt.

De familie Groen zegt dat er niets deugt van de procedure en de verleende vergunning en stuurden een noodkreet naar de Nijmeegse politiek.

Omgevingsdienst kan het niet aan

Naar schatting zijn ongeveer 2000 panden in Nijmegen illegaal verkamerd. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) ziet toe op de vergunningen, alleen hebben ze te kampen met te weinig capaciteit, erkent ook wethouder Harriët Tiemens (Wonen). Handhaven zit er dus niet altijd in.

Voor het huis naast Bas en Manon is wel netjes een vergunning aangevraagd, anders ging de koop niet door. De ODRN verleende die vergunning zonder problemen, ondanks de zienswijze die er was ingeleverd. Het stel besloot bezwaar in te dienen. Dat kan pas als de vergunning is verleend. 'Dus voor ons bezwaar behandeld kan worden, worden wij al geconfronteerd met een voldongen feit', reageert Bas.

Rapport deugt niet

Achteraf blijkt dat het akoestisch rapport dat voor de vergunning is ingeleverd, niet deugt. 'Onze woningen voldoen namelijk, in tegenstelling tot wat het rapport beweerde, niet aan de gestelde geluidseisen en de genoemde maatregelen zijn onvoldoende om dit te verhelpen', schrijft Bas.

De omgevingsdienst stelt hem tijdens een hoorzitting in het gelijk. De vergunning wordt niet ingetrokken, maar de koper krijgt de kans om het rapport aan te passen waardoor de vergunning geldig blijft. Dat tweede rapport is nu in handen van Bas en Manon. 'We kregen het opgestuurd en kunnen binnen twee weken bezwaar maken. Terwijl het juist aan de omgevingsdienst is om het inhoudelijk te beoordelen.'

'Ik heb soms huilende mensen aan de lijn die in de gang slapen vanwege de overlast' Wendy Grutters (De Nijmeegse Fractie)

Wendy Grutters van De Nijmeegse Fractie (DNF) noemt de situatie 'schrikbarend' en 'tekenend voor de Nijmeegse situatie'. Afgelopen woensdagavond hadden Bas en Manon een gesprek met DNF en de PvdA op het stadhuis. De twee partijen gaan wederom vragen stellen tijdens de komende raadsvergadering aan wethouder Tiemens. 'Dit staat niet op zichzelf. Ik heb soms huilende mensen aan de lijn die in de gang slapen vanwege de overlast', vertelt Grutters.

'Voorlopig geen vergunningen meer'

Volgens de Nijmeegse Fractie moeten er voorlopig geen nieuwe vergunningen worden afgegeven voor het opdelen van huizen. De partij ziet liever dat de gemeente en de omgevingsdienst eerst orde op zaken stellen, voordat het verder gaat met het verlenen van vergunningen.

Sinds de zomer gelden er strengere regels Zo moet er onder meer een vergunning worden aangevraagd vanaf drie kamerbewoners, voorheen was dat vanaf vijf. Huizen met een WOZ-waarde onder de €180.000 mogen überhaupt niet verkamerd worden, om ze te behouden voor de onderkant van de kopersmarkt.

Maar controleren en handhaven blijft lastig. De prioriteit ligt voorlopig bij straten in de populaire studentenbuurten Bottendaal en Altrade, vertelt wethouder Tiemens.

Woningwaarde

Bas en Manon zitten in Lindenholt en zijn niet blij met de nieuwe buren. 'Dit doet ook iets met de waarde van je huis', zegt Bas. In het nieuwe akoestische rapport is opgenomen dat er extra wandjes worden geplaatst tegen geluidsoverlast. Het stel vraagt zich af of het voldoende is.

De gemeente zegt op haar beurt de situatie te volgen. 'We zijn er druk mee bezig', benadrukt een woordvoerder. Probleem is alleen dat er naast Bas en Manon nog veel meer stellen nieuwe buren krijgen.

