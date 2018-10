Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Minister: afwijkende geluidsmeting bij belevingsvlucht is te verklaren Foto: ANP

Het klopt dat de geluidswaarden die gemeten zijn tijdens de belevingsvlucht van Lelystad Airport hoger uitvallen dan eerder was berekend in de milieueffectrapportage (MER). Er is een logische verklaring voor dat verschil, schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief naar de Tweede Kamer.

Bij de belevingsvlucht eind mei werd op verschillende punten op de grond gemeten hoeveel geluidsoverlast het vliegtuig veroorzaakte. Uit de meetresultaten bleek dat er verschillen zijn van 3 tot 8 decibel tussen de metingen en de laatste milieueffectrapportage. Volgens de minister zijn de maximale geluidswaarden in de milieueffectrapportage berekend met gemiddelde waarden. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met factoren als het weer, het vliegtuigtype en het achtergrondgeluid onder gemiddelde omstandigheden. De resultaten bij de belevingsvlucht zijn voor Van Nieuwenhuizen geen reden om opnieuw naar de MER te kijken, omdat die voldoet aan wettelijke voorschriften. De inwoners vinden naar aanleiding van de verschillen dat vliegtuiggeluid in de toekomst niet alleen berekend, maar ook gemeten moet worden. Veel protest Er is veel protest tegen Lelystad Airport, omdat grote groepen bewoners, bestuurders en politici bang zijn voor geluidsoverlast. Vliegtuigen moeten namelijk over een grote afstand laag vliegen om de hoger gelegen vliegroutes van Schiphol niet te hinderen. De opening van het vliegveld werd al verschillende keren uitgesteld. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52