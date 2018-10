Heeft u ooit van een ex libris gehoord? Henk heeft er 60.000!

DOETINCHEM - 'Ik ben altijd een boekenliefhebber geweest. Op mijn vijftiende struinde ik al tweedehands boekenwinkels af en vond ik ex librissen in boeken. Ik had toen al zoiets van: dit is iets bijzonders.' Inmiddels zijn we veertig jaar verder en heeft Henk Weltje uit Doetinchem 60.000 ex librissen verzamelt en is hij nog steeds op zoek.

Maar wat is een ex libris? Henk: 'Het betekent in het Latijn letterlijk: uit de boeken. Het is een eigendomsplaatje ontworpen door een kunstenaar dat mensen voor in hun boeken plakken'.

Trots

De opkomst van de ex libris vond begin zestiende eeuw plaats, na de uitvinding van de boekdrukkunst. Veel boekenbezitters lieten een kunstenaar een ontwerp maken met daarin een afbeelding van het familiewapen of spreuk. 'Het idee achter een ex libris was dat mensen bij het uitlenen wisten wie de eigenaar was van het boek, maar dit liet ook zien dat je trots bent op je eigen bibliotheek', vertelt Henk.

Henk is zelf ook trots op zijn collectie: 'Er zitten bijzondere exemplaren tussen. Zo kwam ik tijdens een struintocht terecht bij een antiekwinkel in Doesburg. Daar bevond zich een klein kamertje met boeken. Ik kocht destijds voor 1 gulden een boek waar een ex libris in zat van de bekende kunstenaar Escher. Toen wist ik het al: dit is iets bijzonders'.

Duik de boekenkast in

Ondanks zijn enorme collectie krijgt Henk er nog geen genoeg van en is hij nog steeds op zoek: 'Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die op zolder nog boeken hebben liggen met ex librissen erin.' Daarom heeft Henk de oproep gedaan bij Gelderland Helpt.

Wellicht heeft u nog een bijzondere ex libris voor de collectie van Henk. Laat hier uw reactie achter zodat de redactie van Gelderland Helpt u in contact kan brengen met Henk.