Musical beroofd van vrijwel alles: 'Het is een ramp'

ARNHEM - De crew en cast van de musical Fataal zijn ernstig gedupeerd door de diefstal van zo'n beetje al hun spullen. De bakwagen waarin alles lag opgeslagen is begin deze week gestolen in Arnhem.

De Mercedes Sprinter met kenteken V-265-HL stond geparkeerd op de kruising tussen de Van Oldebarneveldtstraat en Jacob van Deventerstraat in Arnhem. De bakwagen was daar neergezet door de technicus van de musical, die in Arnhem woont.

Het gestolen decor bestaat onder meer uit kistjes, een rolstoel, een grote paarse fauteuil en een kapstok. De musical moet ook theaterverlichting, zenders, microfoons en een geluidstafel missen.

Tienduizenden euro's schade

'Ik kan absoluut geen getal noemen, maar de schade loopt in de tienduizenden euro's', vertelt Gerda van Roshum van producent Homemade Productions. Uitgerekend voor deze productie waren ze niet verzekerd. Bovendien is een deel van de spullen gehuurd. Van Roshum: 'Ik probeer nu in kaart te brengen hoe groot de ramp voor dit bedrijf is.'

Het optreden woensdagavond in Emmeloord ging wel door, in een aangepast decor. 'Met man en macht hebben we ervoor gezorgd dat we de voorstelling konden spelen', vertelt Van Roshum. De vier voorstellingen die nog gepland staan gaan door.

'We hebben deze voorstelling met zoveel liefde en aandacht gemaakt, over een onderwerp waar we nog steeds iedere dag mee geconfronteerd worden', laat producent en scriptschrijver Dick van den Heuvel weten. 'Het doet dan heel veel pijn als álles waar dit verhaal mee verteld wordt zomaar weg is.'