Elburg doet ballonnen in de ban

ELBURG - De gemeente Elburg ontmoedigt het gebruik van ballonnen en plastic confetti.

Aanleiding is een burgerinitiatief van Ellen Grotendorst. Zij ging met 25 handtekeningen tegen het oplaten van ballonnen naar de gemeenteraad, die instemde met het ontmoedigingsbeleid.

De gemeenteraad heeft niet gekozen voor een verbod omdat dat lastig te handhaven is. De gemeente hoopt dat mensen zelf de keuze maken om geen ballonnen meer op te laten. De resten van ballonnen belanden vaak in de natuur en zijn slecht voor het milieu. Onderzoekers vinden regelmatig stukken plastic in maag of darmen van zeevogels en andere dieren.

Milieuvriendelijke alternatieven

Elburg zal zelf geen ballonnen meer gebruiken bij evenementen of andere feestelijkheden. Organisatoren van evenementen worden gewezen op milieuvriendelijke alternatieven voor ballonnen en plastic confetti.

Ballonnen die worden opgehangen en na afloop in de prullenbak belanden zijn nog wel welkom.

Zie ook: Wageningen Universiteit: ballonnen Koningsdag zijn schadelijk