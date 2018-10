Roulatieformatie Hooked brengt eigen plaat uit

'Het eigen werk begon te jeuken', aldus initiatiefnemer Meindert Bussink. Eén van zijn inspiratiebronnen is Slash. Aan de soloplaat van deze gitarist werkten verschillende beroemde artiesten, zoals Ozzy Osbourne, Iggy Pop en Chris Cornell mee.

'Als ik eigen werk wil uitbrengen moet ik het op de Hooked manier doen en dat is met allemaal verschillende muzikanten eigen werk opnemen. Zodoende zijn we afgelopen jaar met vier verschillende formaties, vier Achterhoekse studio's ingedoken om vier nummers op te nemen.', legt Bussink uit.

Hoesontwerp vertelt het verhaal van Hooked

Het hoesontwerp van de plaat is volgens Bussink nauw verweven met de teksten van de muziek en er zijn veel verwijzingen naar inspiratiebronnen uit de kunst en literatuurwereld. Bussink.

'Het is echt één geheel geworden. De nummers, inspiratiebronnen van mij, maar ook de locaties waar we geweest zijn zie je terug op de platenhoes. Het artwork van de hoes vertelt het verhaal van Hooked.'

Nieuw hoofdstuk

Volgens Bussink stopt Hooked niet bij het uitbrengen van deze plaat. 'Dit voelt als een nieuw hoofdstuk van Hooked om met meer eigen werk aan de slag te gaan. Het lijkt mij heel gaaf om met de tweehonderd muzikanten die al hebben meegespeeld of gaan meespelen de studio in te duiken om meer nummers te schrijven en op te nemen. Dit hoop ik met veel mede-muzikanten in de Achterhoek de komende jaren op te kunnen pakken.'