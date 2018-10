Deel dit artikel:













Boekhoorn: overname HEMA is nog niet rond

BENNEKOM - Miljardair Marcel Boekhoorn uit Bennekom ontkent dat de overname van HEMA rond is. 'We zijn nog vol in onderhandeling', zegt hij tegen tijdschrift Quote en De Telegraaf.

De verkoop van het warenhuis kwam naar buiten via een bericht op de website van HEMA. Het bedrijf verstuurde daarna ook een persbericht waarin Boekhoorn wordt geciteerd. Er stond een persconferentie gepland voor 11.30 uur, maar die is verplaatst naar de middag. 'Ik heb wel wat beters te doen' Quote heeft met de Bennekomse ondernemer gesproken en die zou woedend zijn. 'Ik weet niet wat al die journalisten aan het doen zijn, maar we zijn nog vol in onderhandeling. Ik ga nu ophangen want ik heb wel wat beters te doen.' Tegen De Telegraaf zegt hij: 'Ik doe mijn uiterste best het te regelen. Ik ben ook afhankelijk van de tegenpartij. Die zit in de Verenigde Staten en Engeland. Ik hoop dat degene in Los Angeles vandaag vroeg wakker wordt.' Zie ook: Ondernemer Marcel Boekhoorn uit Bennekom neemt HEMA over